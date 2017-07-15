Binlerce üniversite adayının puanı yeniden hesaplandı

ÖSYM, meydana gelen bir hata dolayısıyla 7 bin 84 üniversite adayının yerleştirme puanlarının yeniden hesapladı

ÖSYM , Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından 7 bin 84 üniversite adayının yerleştirme puanlarını yeniden hesapladı, buna bağlı olarak tüm adayların başarı sıralamaları güncelledi ve yeni sonuçlar, adayların erişimine açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (2017-ÖSYS) adaylarına yönelik yapılan duyuruda, 2017 LYS sonuçlarının, sınav takviminde ilan edildiği gibi 11 Temmuz 2017'de ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığı hatırlatıldı.

Sınav sonrası yapılan kontrollerde, hiçbir adayın sınav puanlarında bir değişiklik olmamakla birlikte, LYS ve YGS yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan ek puan ve puan kesintisi kayıtlarının güncellenmesinde oluşan hata nedeniyle bazı adayların eğitim durumlarının güncel haliyle hesaba katılmadığının tespit edildiği belirtilen duyuruda şunlar kaydedildi:

"Buna göre, 2017-ÖSYS Kontenjan Kılavuzu'nun 6A, 6B ve 6C tablolarında bulunan tür ve alan mezunlarından, 2016-ÖSYS yerleştirmelerinde YGS veya LYS puanı ile bir programa yerleştirilen toplam 75 bin 692 adaydan, LYS yerleştirme puanlarıyla ilgili olarak yapılması gereken OBP kesintisinin 2 bin 413 aday için yapılmamış olduğu, YGS yerleştirme puanları ile ilgili olarak 6 bin 751 adaydan yapılması gereken OBP kesintisinin yapılmamış olduğu, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunu 23 adaya ise ek puanlarının uygulanmamış olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, yukarıda belirtilen rakamlardan çakışmalar hariç 7 bin 84 adayın yerleştirme puanları yeniden hesaplanmış, buna bağlı olarak tüm adayların başarı sıralamaları güncellenmiştir. Bu güncellemeler sonucunda, puan kesintisi yapılan adaylar hariç, adayların puanlarında bir değişiklik olmamasına rağmen başarı sıralamalarında genel olarak yukarı yönde bir değişiklik gerçekleşmiştir."