Ana Sayfa | EĞİTİM 12/07/2017 16:44

2017-ÖSYS tercih işlemleri hangi tarihler arasında yapılacak

LYS başvuru

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2017 ÖSYS tercih işlemleri 18 Temmuz'a başlayacak ve 26 Temmuz'da sona erecek

ÖSYM'nin internet sitesinde yaptığı duyuruda, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun, ÖSYM’nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlandığı kaydedildi.Duyuruya göre, ÖSYS tercih işlemleri 18 Temmuz'da başlayacak ve 26 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini,18 -26 Temmuz tarihlerinde, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak.Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Adayların, kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları uyarısında bulunuldu.

TC kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacak.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.

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