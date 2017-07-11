Ana Sayfa | EĞİTİM 11/07/2017 21:23

LYS sonuçları açıklandı, LYS sonucunu öğrenmek için tıkla

lys sonucu

Üniversiteye geçişin bir diğer aşaması olan LYS sonuçları bugün adayların erişimine açıldı

ÖSYM 2017-Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.

 
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Öğrenciler dikkat! TEOG yerleştirme puanları açıklandı!

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 2016 2017 yılı yerleştirmeye esas puanları açıklandı.

Aleviik, Diyanet

Alevilik, Diyanet İşleri Başkanlığı programında yok, Şafil mezhebi var

Türkiye Diyanet İşleri Bakanlığı’nın açıkladığı yaz Kuran kursu programında Çocukların yaz tatilinde nitelikli zaman geçirmelerinin amaçlandığı kaydedilerek, milli ve manevi değerler konusunda farkındalık kazandırmak ve özgüven sahibi çocuklar yetiştirmenin amaçlandığı belirtildi. Programda Alevilik yok

ismet yılmaz

Bakan İsmet Yılmaz duyurdu 33 bin öğretmen görevden alındı

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