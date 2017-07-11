LYS sonuçları açıklandı, LYS sonucunu öğrenmek için tıkla

Üniversiteye geçişin bir diğer aşaması olan LYS sonuçları bugün adayların erişimine açıldı
ÖSYM 2017-Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.
ÖSYM 2017-Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 2016 2017 yılı yerleştirmeye esas puanları açıklandı.
Türkiye Diyanet İşleri Bakanlığı’nın açıkladığı yaz Kuran kursu programında Çocukların yaz tatilinde nitelikli zaman geçirmelerinin amaçlandığı kaydedilerek, milli ve manevi değerler konusunda farkındalık kazandırmak ve özgüven sahibi çocuklar yetiştirmenin amaçlandığı belirtildi. Programda Alevilik yok
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, FETO'nün darbe girişimi ardından bakanlık bünyesinde başlatılan soruşturmalar kapsamında yaklaşık 33 bin öğretmenin görevden alındığını açıkladı