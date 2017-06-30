Öğrenciler dikkat! TEOG yerleştirme puanları açıklandı!

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 2016 2017 yılı yerleştirmeye esas puanları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarını, yerleştirmeye esas puanları ile il ve Türkiye geneli yüzdelik dilimlerini Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Toplam 1 milyon 192 bin 858 öğrencinin yerleştirmeye esas puanı (YEP) hesaplanarak, 176 öğrenci 500 tam puan aldığı belirlendi. Öğrenciler tercih ve yerleştirme işlemleri için illerde oluşturulan tercih ve yerleştirme rehberlik komisyonlarına müracaat ederek gerekli bilgiyi alabilecek. Okullarda öğrenci ve velilere tercih ve yerleştirme işlemlerinde rehberlik yapmak maksadıyla 81 ilde toplam 26 milyon 846 öğretmen görevlendirildi. Öğrenciler 14-24 Temmuz tarihlerinde 25 okula kadar tercih yaparak, ortaokul müdürlüklerince tercih işlemlerini onaylatacak. Tercih işlemi okul müdürlüklerine onaylatıldıktan sonra işlem tamamlanmış olacak. Öğrenciler, tercih değişikliklerini okul müdürlüklerinde onaylatma işleminden önce yapacak. Yerleştirme sonuçları 11 Ağustos'ta Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların önceden belirlenmiş kontenjanlarına, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve puan üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda merkezi yerleştirme yapılacak. Açıklamada, adayların okullara yerleştirilme işlemlerine ilişkin şunlar kaydedildi: "Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması halinde, Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP), eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi halinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi halinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması halinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınmaktadır." Tercih işlemleri tamamlandıktan sonra 11 Ağustos'ta yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar açıklanacak. 14-18 Ağustos, 21-23 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül 2017'de ise yerleştirmeye esas nakil işlemleri gerçekleştirilecek.