Ana Sayfa | EĞİTİM 27/06/2017 12:01

Alevilik, Diyanet İşleri Başkanlığı programında yok, Şafil mezhebi var

Aleviik, Diyanet

Türkiye Diyanet İşleri Bakanlığı’nın açıkladığı yaz Kuran kursu programında Çocukların yaz tatilinde nitelikli zaman geçirmelerinin amaçlandığı kaydedilerek, milli ve manevi değerler konusunda farkındalık kazandırmak ve özgüven sahibi çocuklar yetiştirmenin amaçlandığı belirtildi. Programda Alevilik yok

AVRUPA-Alevilik yok sayıldı. Yönetmelik değişikliğiyle yaş sınırını kaldırarak 4 yaşındaki çocukların da yatılı yaz Kuran kurslarına katılmasını sağlayan Diyanet, okullar tatile girer girmez harekete geçti. Yönetmeliğe göre kurslara katılmak için 18 yaş altındaki çocuklar için ailelerden izin alma şartı dışında herhangi bir sınırlama bulunmuyor.Diyanet İşleri Bakanlığı’nın açıkladığı yaz Kuran kursu programında, “Çocukların yaz tatilinde nitelikli zaman geçirmelerinin amaçlandığı” kaydedilerek, milli ve manevi değerler konusunda farkındalık kazandırmak ve özgüven sahibi çocuklar yetiştirmenin amaçlandığı belirtildi. Programa göre kurslar, ‘katılan çocukların tatil sonrasında cemaatle namaz kılmaları için de teşvik edici olması açısından önemli.’Yatılı Kuran Kursları Programı’nda, İslami kurallar açısından katı tavrı nedeniyle Ortodoks Hıristiyan mezheplerine benzetilen Şafii’lik mezhebinin anlatılmasına özel önem verilmesi dikkat çekti. Kurslarda, “İbadet Alanının Kazanımları” başlığı altında, kedi köpek beslemeyi haram, televizyon izlemeyi günah, kadın ve erkeğin el ele tutuşmasını ise “mekruh” ilan eden Şafii mezhebinin ibadet alanındaki farklı uygulamalar çocuklara anlatılacak.Şafiiliğe özgü ibadet uygulamalarının anlatıldığı programda, Alevilik ve diğer mezhepler yok sayıldı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in geçmişteki “Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Birinci Aleviliğin İslam’ın dışında bir yol olarak tarif edilmesi, ikinci de cemevlerinin başka bir inancın mabedi gibi gösterilmesi” açıklamasına karşın, çocuklara Kuran’ı öğretmek ve İslam’ı anlatmak gerekçesiyle açılan kurslarda mezhepler arasında ayrımcılık yapılması tepki çekti. Alıntı:Yurt Gazetesi

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