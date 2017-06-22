YÖK Başkanından müjde Üniversitelerde kontenjanlar 58 bin artacak

Üniversitelerde kontenjanlarının artmasıyla ilgili konuşan YÖK Başkanı Saraç, şunları söyledi. Bu sene üniversite öğrenci kontenjanlarında geçen yıla göre yaklaşık 58 bin 284 artış olacak. İşte artış ile ilgili detaylar.

Avrupa Ajansı (AVA) T.C.Yükseköğretim Kurulu kısa adıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite kontenjanlarına ilişkin bilgi verdi.YGS ve LYS sürecinin tamamlanmasının ardından, öğrencilerin tercih sürecine başlayacağını belirten Saraç, "Dileğimiz, bütün öğrencilerimizin arzularına, çabalarına uygun hak ettikleri en iyi programa yerleşmeleri." ifadesini kullandı. Saraç, bu yılki üniversite kontenjanlarına ilişkin, "Bu yıl üniversite öğrenci kontenjanlarında geçen yıla göre 58 bin 284 artış olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunların 41 bin 23'ü devlet üniversitelerinde, 15 bin 287'si vakıf üniversitelerinde, 2 bin 65'i KKTC üniversitelerinde artırıldı. Yurt dışı üniversitelerinde lisans kontenjanlarında 91 azalma olurken, ön lisans programlarında sayı değişmedi. Toplama baktığımızda ise 58 bin 284 artış söz konusu." ifadesini kullandı. Açıköğretim programlarında kontenjan artışları ne durumda.

Açıköğretim programları başvuruları

İşte artış ile ilgili detaylar. Açıköğretim programlarında ise 24 bini aşkın kontenjan artışının gerçekleştiğini aktaran Saraç, "Açıköğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirmeyi örgün programlar ile aynı düzeye doğru çekiyoruz. Bu da önem verdiğimiz bir husus." dedi. 2016 ve 2017 üniversite kontenjanları. Lisans programlarının geçen yılki toplam kontenjanı 449 bin 18, ön lisans programlarının toplam kontenjanı ise 403 bin 378 olmak üzere, toplam 852 bin 396 olarak belirlenmişti.2017-ÖSYS'de ise lisans programlarında 473 bin 776, ön lisans programlarında ise 436 bin 904 olmak üzere, toplam kontenjan 910 bin 680 olacak. Bu yılki lisans kontenjanlarında 24 bin 758, ön lisans kontenjanlarında 33 bin 526 olmak üzere, toplam kontenjan artışı 58 bin 284 olacak. Üniversitelerde kontenjanlarının artmasıyla ilgili konuşan YÖK Başkanı Saraç, şunları söyledi. Bu sene üniversite öğrenci kontenjanlarında geçen yıla göre yaklaşık 58 bin 284 artış olacak. BU ARTIŞA ÖĞRENCİLER ÇOK SEVİNECEK.