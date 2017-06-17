KPSS sonuçları açıklandı mı KPSS sonucu tıkla öğren

ÖSYM sitesinden KPSS sonuçları adayların erişimine açıldı
21 Mayıs'ta yapılan 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans (genel kültür-genel yetenek, eğitim bilimleri) ve 27-28 Mayıs'ta gerçekleşenKPSS lisans (alan bilgisi) sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden öğrenebilecek.
ÜÇ SORU İPTAL EDİLDİ
ÖSYM Yönetim Kurulu kararı gereği, KPSS alan sınavları ikinci oturumunda yer alan "iktisat" testindeki 16, 40 ve 27. soruların iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi.İptal edilen soruların, değerlendirme dışı bırakılarak, işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.