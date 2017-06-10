Ana Sayfa | EĞİTİM 10/06/2017 08:32

ÖSYM'den LYS uyarısı

ösym

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) bugün saat 10.00'da başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yaklaşık bir buçuk saat sonra başlayacak LYS öncesinde açıklama yaptı. İşte ÖSYM'nin o açıklaması:

“10-11 Haziran 2017 tarihlerinde uygulanacak olan LYS-4, LYS-1 ile 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleşecek LYS-2, LYS-3, LYS-5 adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.''

10 -11 Haziran 2017 tarihlerinde sınav yapılacak alanlar ve saat bilgisi:

* Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4)10 Haziran 2017 (Cumartesi) , saat 10:00

* Matematik Sınavı (LYS-1)11 Haziran 2017 (Pazar) , saat 10:00

* 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde sınav yapılacak alanlar ve saat bilgisi:

* Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2)17 Haziran 2017 (Cumartesi) , saat 10:00

* Yabancı Dil Sınavı (LYS-5)17 Haziran 2017 (Cumartesi) , saat 14:30

* Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) 18 Haziran 2017 (Pazar) , saat 10:00

 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
LYS

LYS'ye girecek adaylar dikkat, 15 dakika kuralına takılmayın

LYS sınavına bugün girecek olan adayların 15 dakika kuralına takılmaması konusunda uzmanlar uyarı yaptı

karne günü

Milyonlarca öğrenci için son ders zili yarın çalacak

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, liseler ile açıköğretimde eğitim alan 17 milyonu aşkın öğrenci, 9 Haziran Cuma günü karne alacak

LYS

ÖSYM'den LYS'ye girecek adaylara videolu uyarı

ÖSYM tarafından 10 Haziran tarihinde başlayacak LYS'ye girecek adaylar için özel bir video hazırlandı