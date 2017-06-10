ÖSYM'den LYS uyarısı

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) bugün saat 10.00'da başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yaklaşık bir buçuk saat sonra başlayacak LYS öncesinde açıklama yaptı. İşte ÖSYM'nin o açıklaması:

“10-11 Haziran 2017 tarihlerinde uygulanacak olan LYS-4, LYS-1 ile 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleşecek LYS-2, LYS-3, LYS-5 adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.''

10 -11 Haziran 2017 tarihlerinde sınav yapılacak alanlar ve saat bilgisi:

* Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4)10 Haziran 2017 (Cumartesi) , saat 10:00

* Matematik Sınavı (LYS-1)11 Haziran 2017 (Pazar) , saat 10:00

* 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde sınav yapılacak alanlar ve saat bilgisi:

* Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2)17 Haziran 2017 (Cumartesi) , saat 10:00

* Yabancı Dil Sınavı (LYS-5)17 Haziran 2017 (Cumartesi) , saat 14:30

* Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) 18 Haziran 2017 (Pazar) , saat 10:00