LYS'ye girecek adaylar dikkat, 15 dakika kuralına takılmayın

LYS sınavına bugün girecek olan adayların 15 dakika kuralına takılmaması konusunda uzmanlar uyarı yaptı

YGS'den baraj puanını geçerek LYS'ye girmeye hak kazanan adaylar bugün ter dökecek. MEF Lisesi Yurtiçi Üniversite Danışmanı ve Uzman Psikolojik Danışman Erdem Kaya adaylara öncelikle 15 dakika kuralını dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

SINAV SÜRESİNCE YAPILMASI GEREKENLER

Soruları çok iyi okuyun, anlayın.

Sınava ısınma sürecinde sınav hakkında karar vermeyin.

Sınavda soruların kolaydan zora dengeli bir dağılımı kapsadığı düşünülerek adaylar öncelikle kendileri için yeterli sayıda soruya ulaşabilmeyi hedeflemeliler.

Sorular hep zor olamaz, başarmak için gerekli sorulara ulaşmayı strateji olarak benimseyin.

Bir soruya takılıp kalırsanız zamanı iyi kullanamazsınız.

Yalın biçimde soruda istenen ne ise ona odaklanın.

Tüm seçenekler önemlidir, okuyun.

Her soruyu çözemeyebilirsiniz, ama çözebileceğiniz yeterli sayıda soruya ulaşabilirsiniz.

İyi bir zamanlama ile turlayabilirsiniz.

Anahtar sözcüklere dikkat edin.

Sonradan yanıtı değiştirmelerden kaçının.

Genellemelere dikkat edin.

Bazı ipuçlarını iyi yakalayın.

Uzun metinler sadece psikolojik zorluk yaratır, gerçekte soru daha kolay olabilir.

Bu kadar da kolay olabilir mi diye de takılmayın.

Tekrar okuyup anlamadığınızda bir nefes alın.

Emin olmadığınız soruları asla işaretlemeyin.

Kendi öznel algınıza göre değil, soruya ve verilen sınırlara göre düşünün.

Siz izin vermedikçe çevresel faktörler sizi etkileyemez.

Altı çizili sözlere dikkat edin.

Her soruya gerektiği kadar süre verin.