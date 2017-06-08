Ana Sayfa | EĞİTİM 08/06/2017 09:15

Milyonlarca öğrenci için son ders zili yarın çalacak

karne günü

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, liseler ile açıköğretimde eğitim alan 17 milyonu aşkın öğrenci, 9 Haziran Cuma günü karne alacak

Milyonlarca öğrenci için 3 aylık yaz tatili 9 Haziran Cuma günü başlamış olacak.Mezun olacak ilkokul, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerini ise kayıt maratonu bekliyor.

Ortaokulların 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin girdiği merkezi ortak sınavlara göre, 29 Haziran'da yerleştirmeye esas puanların açıklanmasının ardından 15-25 Temmuz arasında lise tercihleri alınacak.

Ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan özel okulların kayıt işlemleri de 30 Haziran-14 Temmuz arasında yapılacak. Liselere yerleştirme sonuçları 8 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yeni eğitim dönemi ne zaman başlayacak

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk zili, 18 Eylül Pazartesi günü çalacak ve ilk dönem 19 Ocak 2018 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatilinin ardından dersler, 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak, 8 Haziran 2018 Cuma günü öğrenciler yaz tatiline girecek.

 

 

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