Ana Sayfa | EĞİTİM 02/06/2017 17:37

ÖSYM'den LYS'ye girecek adaylara videolu uyarı

LYS

ÖSYM tarafından 10 Haziran tarihinde başlayacak LYS'ye girecek adaylar için özel bir video hazırlandı

Yükseköğrenim Geçiş Sınavında (YGS) başarılı olan adaylar LYS'ye girmeye hak kazandı. Bu kapsamda LYS 4 Sosyal Bilimler Sınavı, 10 Haziran 2017 Cumartesi saati 10.00'da başlayacak ve 135 dakika sürecek. LYS 1 Matematik Sınavı, 11 Haziran 2017 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak ve 135 dakika sürecek. LYS 2 Fen Bilimleri Sınavı, 17 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak, 135 dakika sürecek. LYS 5 Yabancı Dil Sınavı, 17 Haziran 2017 Cumartesi saat 14.30'da başlayacak ve 120 dakika sürecek. LYS 3 Edebiyat-Coğrafya Sınavı, 18 Haziran 2017 Pazar saat 10.00'da başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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