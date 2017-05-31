Binali Yıldırım müjdeyi verdi 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Binali Yıldırım iftar yemeğinde tüm illerden gelen öğretmenler ile bir araya geldi. Yıldırım, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştireceklerini de yineledi

Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde tüm illerden gelen öğretmenler için verdiği iftarda, ramazan ayının huzur, mutluluk içinde, bereket dolu geçmesi dileklerinde bulundu. Öğretmenlerin, gelecek nesli inşa ettiğini ve görevlerinin çok zor olduğunu belirten Yıldırım, "Öğretmenlik mesleği hakikaten kutsal bir meslek. Eşim öğretmen, dolayısıyla ben öğretmenliğin ne demek olduğunu az çok biliyorum." ifadeleine yer verdi.

Bir diğer hedeflerinin tam gün eğitim olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "Buradaki hedefimiz 2019. Bunun için ihtiyacımız ilave 71 bin derslik. Bazı okullarda, illerde buna ihtiyaç bile yok. Önümüzdeki yıl geçebileceğiz." diye konuştu.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ

Binali Yıldırım, öğretmenlerin şartlarını daha da iyileştirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, "Devletimizin imkanları nispetinde gereken her türlü iyileştirmeyi yapacağız." diye konuştu.

Her gün yeni okullar açmanın, eğitim ordusuna yeni neferler kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, "İnşallah önümüzdeki ay içerisinde 20 bin öğretmenin atamasını yapmış olacağız. Bundan sonra da ihtiyaç olduğunda yine öğretmen atamalarını yapmaya devam edeceğiz. Daima bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya ve birlikte Türkiye olmanın gayreti içinde olacağız. Mutluluğumuzu, sevgimizi, başarılarımızı paylaşarak çoğaltacağız." dedi.