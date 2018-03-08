08/03/2018 12:19


Putin Kadınlar Gününü Rus yazarın şiiriyle kutladı

Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Andrey Dementyev'in bir şiirinden dizeler okuyarak kutladı

Putin, Rossiya 24 televizyonunda canlı yayında okuduğu ve Kremlin tarafından da yayınlanan mesajında şunları ifade etti:

"Dünya Kadınlar Günü'nüzü canı gönülden kutlarım. Baharın başında kutladığımız bu bayramda gülümsemeler, çiçekler ve içten duygularla bahar ruhu her yerde. Tüm bunlar sizler için sevgili kadınlar. Size olan büyük saygımızı, güzelliğinize ve narinliğinize olan hayranlığımızı bir kez daha dile getirmek için böyle bir sebebimiz olmasından mutluluk duyuyoruz.

Sadece siz kadınlar, hem iş hem aile hayatında huzurlu bir ortam oluşturup, hem de ev ve çocuklarla ilgili günlük işleri üstlenerek, onlara doğru bir örnek olma gücüne sahipsiniz.

Biliyoruz ki; yüreğin en doğrusunu, bağışlayıcılığın en güçlüsünü kadınlar barındırıyor, anne sevgisi ise sınırsız bir sevgi.

Bir çocuğu büyütmek, eğitmek bir mutluluk, ayrıca bir sorumluluk da. Çok çocuklu annelerin yanı sıra evlat edindikleri çocukları mutlu eden annelerin çabaları daha da kıymete şayan.

Kadın, her erkeğin hayatının sıcacık, aydınlık bir unsuru. Kadınlara adanmış sayısız eser mevcut… Ülkemizde de 8 Mart'ta kadınlar onuruna şiir okumak gibi harika bir gelenek var."

PUTİN, 'BİLİYORUM TÜM KADINLAR GÜZELDİR' ŞİİRİNİ OKUDU

Putin konuşmasının sonunda Andrey Dementyev'in 'Biliyorum, tüm kadınlar güzeldir' şiirini okudu:

"Biliyorum tüm kadınlar güzeldir,

Hem nefaseti hem de aklıyla.

Neşesiyle, evde bayram varsa

Sadakatiyle, hicran vaktinde.

Bizi fethedense,

Ne elbiseleri, ne de çehrelerinin Romalı gibi yandan görünümü

Bizi fetheden kadın ruhu.

Gençliği…

Analığı…

Vakti geldiğinde de saçlarına düşen aklar.

Hazır yaşarken onlara dualar edeceğim

Aşkı da bir başka heyecana tercih edeceğim.

Tanrı kadınları mucize olarak bize göstermiş,

Dünyayı da bu güzelliğin eline teslim etmiş."

 

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