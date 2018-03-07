07/03/2018 19:09


İran 5,4 şiddetindeki depremle sarsıldı

deprem haberleri

İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaletine bağlı Kehnuc kentinde 5,4 şiddetinde deprem meydana geldi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kehnuc kenti olan deprem yerel saatle 18.16'da meydana geldi. Depremin yerin 28 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.Yine aynı kentte 4 dakika sonra yerin 23 kilometre derinliğinde 4,9 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair ise henüz açıklama yapılmadı.


kapalı yol
Ankara'da yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak
deprem haberleri
İran 5,4 şiddetindeki depremle sarsıldı
necdet sivasli
300 koyun meselesi
arzu sheridan
Monopoli
balon
Kadınların uçurma isteğine polisten izin çıkmadı
İlgili Haberler
helikopter kazası

Çeçenistan'da helikopter düştü çok sayıda ölü var

Panos Kamenos

Yunan Bakan Türkiye'yi AB üzerinden tehdit etti

Gary Cohn

Trump'ın ekonomi danışmanı Gary Cohn istifa etti

rus uçağı düştü

Flaş haber Düşen Rus uçağında kurtulan olmadı

Son Dakika Haberleri
kapalı yol

Ankara'da yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak

necdet sivasli

300 koyun meselesi

arzu sheridan

Monopoli

balon

Kadınların uçurma isteğine polisten izin çıkmadı

 Yazarlarımız
mustafa ÖZ

EĞİTİM ÜRETİM

İlginç olaylar oluyor ülkemizde. Geçenlerde bir okula sıpa getirilmiş, gördük. Birde başka bir hayvan getirilmiş. Onu da gördük. Neymiş biliyor musunuz sebebini öğrenciler hayvanları tanıyacakmış. ...

Devam