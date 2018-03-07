Çeçenistan'da helikopter düştü çok sayıda ölü var

Rus haber ajansı RIA tarafından verilen son dakika haberine göre Çeçenistan'da bir helikopterin düştü ve kazada 7 kişi hayatını kaybetti

Alınan son bilgiye göre bir helikopter Çeçenistan’da düştü. İlk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklansa da daha sonra bu rakam “en az 5” olarak değiştirildi. Rus haber ajansları ve yerel basın helikopterde toplam 9 kişi olduğunu yazarken, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.