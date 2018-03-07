07/03/2018 13:42


Çeçenistan'da helikopter düştü çok sayıda ölü var

helikopter kazası

Rus haber ajansı RIA tarafından verilen son dakika haberine göre Çeçenistan'da bir helikopterin düştü ve kazada 7 kişi hayatını kaybetti

Alınan son bilgiye göre bir helikopter Çeçenistan’da düştü. İlk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklansa da daha sonra bu rakam “en az 5” olarak değiştirildi. Rus haber ajansları ve yerel basın helikopterde toplam 9 kişi olduğunu yazarken, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.


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