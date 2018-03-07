07/03/2018 08:08


Yunan Bakan Türkiye'yi AB üzerinden tehdit etti

Panos Kamenos

Belçika'nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları toplantısında açıklama yapan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Yunan askerlerin Türkiye'de tutuklanmasının Türkiye-AB ilişkilerini etkileyeceğini söyledi

Kamenos, NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller’i de konuyla ilgili bilgilendireceğini söyledi. Kamenos, Yunan askerlerinin, Türkiye’den yasa dışı mülteci ve göçmen sokmak isteyen göçmen kaçakçılarının izinin peşinde olduğunu belirtti. Ayrıca Kamenos, iki Yunan askerin hapisten çıkıp yargılanmaları için askerlerin mahkemeleri yapılıncaya kadar Yunanistan’ın Edirne Konsolosluğu’nda kalmaları önerisinde bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Kammenos, Türkiye ile Yunanistan'ın NATO üyesi olduklarını hatırlattı ve buna benzer konuların barışçı yol ile ve müzakereler ile çözülebileceğini söyledi.


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