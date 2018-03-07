07/03/2018 07:37


Trump'ın ekonomi danışmanı Gary Cohn istifa etti

Gary Cohn

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Gary Cohn, "ülkeme hizmet etmek benim için bir onurdu" sözleriyle görevinden istifa etti

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, serbest ticaret politikalarının önemli bir destekçisi olan Cohn’un bir süredir Trump’ın alüminyum ve çelik ithalatına ek gümrük vergisi getirme planından rahatsız olduğu konuşuluyordu.Yatırım bankası Goldman Sachs’ın eski başkanı olan Cohn, Trump’ın geçen yılın sonlarında hayata geçirdiği kapsamlı vergi reformunun mimarı olarak nitelendiriliyor.Cohn bu kararıyla Trump yönetiminde istifa eden üst düzey isimler arasına katıldı.Geçen hafta içerisinde Başkan’ın en yakın danışmanlarından Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks istifa etmişti. Böylece Hicks, Trump yönetiminde istifa eden dördüncü iletişim direktörü oldu.

 


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