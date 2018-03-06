Donald Trump'tan flaş açıklama 'Kudüs'teki elçilik açılışına katılabilirim'

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, ülkesinin Kudüs'te açılması planlanan yeni büyükelçiliğinin açılış törenine katılabileceğini bildirdi

Görüşmenin ardından açıklama yapan Trump ABD-İsrail ilişkilerini "hiç olmadığı kadar yakın" şeklinde nitelendirdi ve kısa zaman içinde ekonomik, ticari ve askeri alanlarda iki ülke arasında önemli anlaşmaların yapılacağını dile getirdi.

Trump, Kudüs'e taşınacağı açıklanan Amerikan Büyükelçiliğinin açılış töreniyle ilgili de "Eğer yapabilirsem törene katılacağım, katılabilirim" dedi.

'250 BİN DOLARA İNDİRDİK'

Trump geçtiğimiz hafta büyükelçiliğin 1 milyar dolara mal olacağını söylediğini, ancak yaptığı pazarlık sonucu bu tutarı 250 bin dolara düşürdüğünü savundu.

NETANYAHU: TARİHİ BİR ADIM

Daha sonra konuşan Netanyahu ise ABD'nin Kudüs kararı dolayısıyla Trump'a teşekkür etti ve İsrail halkının bunu asla unutmayacağını söyledi. Netanyahu, diğer ABD başkanlarının vaat ettiği şeyi Trump'ın gerçekleştirdiğini belirterek, "Kudüs kararı, tarihi bir karardı. Bunu halkımız çağlar boyu hatırlayacaktır" dedi.