06/03/2018 08:31


Donald Trump'tan flaş açıklama 'Kudüs'teki elçilik açılışına katılabilirim'

donald trump

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, ülkesinin Kudüs'te açılması planlanan yeni büyükelçiliğinin açılış törenine katılabileceğini bildirdi

Görüşmenin ardından açıklama yapan Trump ABD-İsrail ilişkilerini "hiç olmadığı kadar yakın" şeklinde nitelendirdi ve kısa zaman içinde ekonomik, ticari ve askeri alanlarda iki ülke arasında önemli anlaşmaların yapılacağını dile getirdi.

Trump, Kudüs'e taşınacağı açıklanan Amerikan Büyükelçiliğinin açılış töreniyle ilgili de "Eğer yapabilirsem törene katılacağım, katılabilirim" dedi.

'250 BİN DOLARA İNDİRDİK'

Trump geçtiğimiz hafta büyükelçiliğin 1 milyar dolara mal olacağını söylediğini, ancak yaptığı pazarlık sonucu bu tutarı 250 bin dolara düşürdüğünü savundu.

NETANYAHU: TARİHİ BİR ADIM

Daha sonra konuşan Netanyahu ise ABD'nin Kudüs kararı dolayısıyla Trump'a teşekkür etti ve İsrail halkının bunu asla unutmayacağını söyledi. Netanyahu, diğer ABD başkanlarının vaat ettiği şeyi Trump'ın gerçekleştirdiğini belirterek, "Kudüs kararı, tarihi bir karardı. Bunu halkımız çağlar boyu hatırlayacaktır" dedi.

 
İlgili Haberler
rusya

Rusya ABD'yi seçimlere müdahale etmekle suçladı

yunan askerleri

Flaş gelişme Yunan askerlerinin tutukluluğuna itiraz edildi

Tümgeneral Safevi

İran'dan Zeytin Dalı harekatını bitirin çağrısı

abd

ABD'de şiddetli kar ve fırtına hayatı felç etti

Son Dakika Haberleri
Aleyna Tilki

Aleyna Tilki'ye Bafetimbi Gomis sürprizi

survivor 2018

Survivor 2018'de gönüllüler adasında elenen isim belli oldu

Hülya Avşar

Mehmet Aslantuğ'un Hülya Avşar'a yanıtı sosyal medyayı salladı

Keltepe

Teröristler 8 askerin şehit olduğu tepede yine pusu kurdu

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Hocalı katliamı 2

Dün birinci bölümünü paylaştığımız “Dağlık Karabağ Savaşında Ağdam'daydım! (Yaşanmış Gerçek Bir Hikâye)”nin 2.bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. “Sovyetler Birliği yeni dağılmış ve ülkenin dağılması sırasında ortaya çıkan kargaşa ...

Devam