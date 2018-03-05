Flaş gelişme Yunan askerlerinin tutukluluğuna itiraz edildi
Yasak bölgeden Türkiye'ye geçiş yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis tutuklanmıştı. Yunan askerlerin tutukluluğuna avukatları tarafından itiraz edildi
Tutuklanan Yunan askerleri, ifadelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yanlışlıkla Türkiye tarafına geçtiklerini söyledi. Yunan askerlerin avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ, bugün Edirne Adliyesi’ne gelerek tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis tahliye edilmesini içeren itiraz dilekçelerini Edirne 1’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne verdi. Hakimliğin itiraz dilekçesini incelemeye aldığı belirtildi.