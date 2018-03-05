05/03/2018 11:19


Flaş gelişme Yunan askerlerinin tutukluluğuna itiraz edildi

yunan askerleri

Yasak bölgeden Türkiye'ye geçiş yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis tutuklanmıştı. Yunan askerlerin tutukluluğuna avukatları tarafından itiraz edildi

Tutuklanan Yunan askerleri, ifadelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yanlışlıkla Türkiye tarafına geçtiklerini söyledi. Yunan askerlerin avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ, bugün Edirne Adliyesi’ne gelerek tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis tahliye edilmesini içeren itiraz dilekçelerini Edirne 1’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne verdi. Hakimliğin itiraz dilekçesini incelemeye aldığı belirtildi.


Ataoğlu ITB Berlin dünyanın turizm borsası
Kuzey Kıbrıs ITB Berlin Turizm fuarında görücüye çıkıyor
Trabzonspor Beşiktaş
Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri
rusya
Rusya ABD'yi seçimlere müdahale etmekle suçladı
Temel Karamollaoğlu
SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun ittifak şartları
bartın sel
Yollar kapandı 300 kişiden haber alınamıyor
İlgili Haberler
rusya

Rusya ABD'yi seçimlere müdahale etmekle suçladı

Tümgeneral Safevi

İran'dan Zeytin Dalı harekatını bitirin çağrısı

abd

ABD'de şiddetli kar ve fırtına hayatı felç etti

Salih Müslim

Salih Müslim Berlin'de düzenlenen PKK mitinginde görüldü

Son Dakika Haberleri
Ataoğlu ITB Berlin dünyanın turizm borsası

Kuzey Kıbrıs ITB Berlin Turizm fuarında görücüye çıkıyor

Trabzonspor Beşiktaş

Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri

Temel Karamollaoğlu

SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun ittifak şartları

bartın sel

Yollar kapandı 300 kişiden haber alınamıyor

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Hocalı katliamı 2

Dün birinci bölümünü paylaştığımız “Dağlık Karabağ Savaşında Ağdam'daydım! (Yaşanmış Gerçek Bir Hikâye)”nin 2.bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. “Sovyetler Birliği yeni dağılmış ve ülkenin dağılması sırasında ortaya çıkan kargaşa ...

Devam