İran'dan Zeytin Dalı harekatını bitirin çağrısı

Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Safevi, Türkiye'nin 45 gün önce başlattığı Zeytin Dalı harekatının sona ermesi gerektiğini söyledi

TSK tarafından 20 Ocak tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 45. gününe girdi.Havadan ve karadan teröristlere karşı kararlılıkla operasyonlar düzenlenirken, Türkiye'nin bölgede attığı adımlar bazı ülkeleri rahatsız etmeye başladı. İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyledi. Safevi, Türk askerini "işgalci" olarak nitelendirerek, Zeytin Dalı Harekatı'nın bir an önce durmasını beklediklerini belirtti.