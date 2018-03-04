04/03/2018 07:57


Kuzey Kore'den ABD'ye büyük tepki

ABD kuzey kore görüşme

Kuzey Kore basınında yer alan habere göre ABD'nin Kuzey Kore ile görüşmesinde şart öne sürmesi halinde iki ülke arasında herhangi bir diyalog söz konusu olmayacak

Kuzey Kore'nin, Washington yönetimiyle diyalog karşılığında nükleer ve füze programlarını terk etme niyetinin olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Sorunun barışçıl ve diplomatik yolla çözülmesinden yanayız ancak hiçbir zaman diyalog için yalvarmayacağız. ABD'nin sürekli dönüp dolaşıp dillendirdiği askeri seçenekten de kaçınmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 'Trump'ın şartlı diyalog açıklamasının, Washington'un, Kuzey Kore ile diyalog istemediğini teyit ettiğini gösterdiği' belirtildi. Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore ile diyalog kurmak isteriz ancak sadece doğru koşullar altında" ifadelerini kullanmıştı.


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