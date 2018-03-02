02/03/2018 15:53


Atina'dan yakalanan Yunan askerleri hakkında flaş açıklama

yakalanan yunan askeri

Türkiye sınırları içerisinde yakalanan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan hükümetinden ilk açıklama geldi

Yunanistan hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tzanakopoulos, “Türk yetkililerle konuyla ilgili iletişim halindeyiz ve bu sorunun kısa sürede çözülmesini umut ediyoruz. Yaşananlar tamamen bir hatanın sonucu. İki Yunan askeri kötü hava dolayısıyla yönlerini karıştırarak kendilerini Türkiye’de buldular. Tekrar ediyorum, hatayla Türk sınırına girdiler” dedi.

 


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