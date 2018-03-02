İsrail Başbakanı Netanyahu yolsuzluk soruşturmasında ifade verdi

İsrail'in en büyük telekomünikasyon şirketi Bezeq’in de dahil olduğu soruşturma kapsamında bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ilk kez ifade verdi

Yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük kapsamında başlatılan soruşturmada, Netanyahu ve eşinin yakın ilişkileri mercek altına alındı. Sorgu sırasında Netanyahu’nun ne dediğine dair bir açıklama yapılmazken, İsrail Başbakanı iddiaları yalanlamış ve yaşananları “Cadı avı” olarak değerlendirmişti.