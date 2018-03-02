02/03/2018 07:41


Rusya'nın nükleer silah açıklamasına ABD'den yanıt

abd ve rusya

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Putin'in 'dünyanın her yerini vurabilecek kapasiteye sahip, limitsiz bir nükleer füzeye sahip oldukları' açıklamasıyla ilgili yanıt verdi

Pentagon’da basın toplantısı düzenleyen White, Rus lider Putin’in açıklamasında, ABD’nin yeni Nükleer Durum İnceleme Belgesi’nde yer alan ifadelerin endişe verici olduğuna ilişkin açıklaması ile ilgili soruyu da “Güvenilir bir caydırıcılığa sahip olduğumuza emin olmamız gerekir. Bu ülkeyi ne olursa olsun savunmaya hazır olduğumuzdan eminiz” diye yanıtladı.

White, “Nükleer Durum İnceleme Belgesi’nde düşük kapasiteli nükleer silah gereksinimini ortaya koyduğumuzda, bunun Rusya’nın yaptıklarından dolayı olduğunu belirttik. Bu, Orta Ölçekli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’na aykırı değil. Güvenilir ve caydırıcılığı olan nükleer gücümüzü elimizde bulundurduğumuzdan emin olmalıyız. Şundan da eminiz ki bu ulusu ne pahasına olursa olsun savunmaya hazırlıklı ve hazırız” dedi. White, ABD’nin füze savunma sistemlerini güncelleyerek caydırıcılık gücünü artırmasının Rusya’ya yönelik olmadığını belirtip “Kuzey Kore gibi ‘haydut devletlere’ karşı” dedi.


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