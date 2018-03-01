01/03/2018 13:13


Putin'den korkutan kıtalararası balistik füze açıklaması

putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada Rusya’nın yeni bir kıtalararası balistik füze geliştirdiğini bildirdi

Putin, bu yeni kıtalararası balistik füzenin, füzesavar sistemler tarafından engellenmesinin zor olduğunu söylerken, “Yeni füzeler Dünya’nın neredeyse her noktasına ulaşabilir. Nükleer başlıklı füzenin ilk denemesi 2017 yılının sonlarında yapıldı. Rusya, cruise füzelerle taşınabilecek ufak nükleer silah başlıklarını geliştirmeye devam ediyor” ifadesini kullandı.

Öte yandan Putin, yeni savaş başlığının füzesavar sistemler tarafından tespit edilip imha edilmesinin zor olduğunu söylerken, “Rusya su altında çalışacak ve nükleer başlık taşıyacak insansız araçlar üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni süpersonik silahlar, füzesavar sistemler tarafından tespit edilemeyecek” dedi.

2017 yılının yaz aylarında ciddi bir gerilime sebep olan Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze denemesi, dünya üzerinde korku yaratmış ve Kim Jong Un’un tehditleri Washington-Pyongyang hattında tansiyonun yükselmesine sebep olmuştu. Bugün açıklamalarda bulunan Putin, başka hiçbir ülkenin Rusya’nın füzelerine yakın teknolojide bir füzesi bulunmadığını da aktardı.


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