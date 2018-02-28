28/02/2018 08:04


Aşırı soğuk hava 8 can aldı

Polonyo ve Çekya

Polonya ve Çekya etkili olan şiddetli soğuk hava nedeniyle son 24 saat içinde 8 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Polonya Güvenlik Merkezi (RCB) tarafından yapılan açıklamada, ülkede 24 saatte 5 kişinin donarak hayatını kaybettiği belirtildi. RCB'nin verilerine göre, ülkede son 4 günde 8, geçen yıl kasım ayından bugüne kadar ise 53 kişi donarak yaşamını yitirdi. Polonya Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, ülke genelinde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 ile 22 derece arasında seyrettiği bildirildi.

Çekya'nın Ostrava kentinde soğuklar nedeniyle 3 kişi donarak hayatını kaybetti. Ostrava Polis Merkezi Sözcüsü Gabriela Holcakova tarafından yapılan açıklamada, donarak hayatını kaybeden 3 kişinin cesedinin genellikle evsizlerin barındığı bölgede bulunduğunu söyledi. Çekya Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecenin altında seyrettiği, gelecek günlerde de sıfırın altında 20 derecenin altına kadar inebileceği uyarısında bulunuldu.

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