27/02/2018 19:21


Çekya'dan Salih Müslim'in iadesi hakkında ilk açıklama

Salih Müslim

Terörist elebaşı Salih Müslim'in bugün serbest bırakıldı. Çekya, Türkiye'nin Müslim'in iadesiyle ilgili başvuru yapması durumunda nasıl bir yol izleyecekleri konusunda ilk kez açıklama yaptı

Çekya, Müslim'in iadesini talep etmesi halinde kararın yeniden gözden geçirileceği ifade edildi. Çekya makamları ayrıca, Çekya'nın terörizmi desteklediği yönündeki açıklamaları kabul etmediğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Terörizmi desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz. Müslim kararı ile hiçbir uluslararası yükümlülüğü ihlal etmedik. Türkiye Müslim'in iadesini isterse hukuk içinde değerlendiririz."

 

Salih Müslim
Çekya'dan Salih Müslim'in iadesi hakkında ilk açıklama
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