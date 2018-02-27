Suudi Arabistan Kralı ordudaki üst düzey komutanları görevden aldı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, aldığı bir kararla ordudaki üst düzey komutanları görevden aldı

Resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan haberde, "Genelkurmay Başkanı General Abdul Rahman bin Salih el Bunyan'ın hizmetlerine son verilmiştir" denildi. Haberde, General Abdul Rahman'ın yerine Fayyad el Ruvayli'nin atandığı ifade edildi.

General Abdul Rahman, Savunma Bakanlığı Genel Direktörlüğü'nü yürütürken Eylül 2013'te Genelkurmay İkinci Başkanlığı görevine atandı. Abdul Rahman, Mayıs 2014'te de Genelkurmay Başkanı oldu.

Kararnameyle genelkurmay başkanının yanı sıra kara kuvvetleri ile hava savunma komutanları da görevlerinden alındı.

Yapılan değişikliklerin nedenine dair herhangi bir bilgi verilmedi. Aynı zamanda Savunma Bakanı da olan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, son dönemde attığı adımlarla iktidardaki önemli pozisyonlarda geniş çaplı kadro değişiklikleri yapıyor ve kritik noktalara kendi yakın isimleri getiriyor.