Hocalı katliamının kurbanlarını Bakü'de andılar

Ermenilerin Azerbaycan'da yaptığı Hocalı katliamının üzerinden 26 yıl geçti

Ana Feryadı Anıtı'nda ilk önce Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet erkanının katılımıyla resmi tören düzenlendi. Resmi törenin ardından anıt halkın ziyaretine açıldı.Ellerinde Azerbaycan bayrakları ve posterlerle anıta akın edenler buraya karanfiller bıraktı. Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti. Şehit yakınları ve vatandaşlardan bazıları dualar okurken, bazıları da 26 yıl önce yaşanan acı olayı tekrar hatırlayarak gözyaşlarını tutamadı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, büyükelçilik çalışanları ve Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de Ana Feryadı Anıtı'nı ziyaret ederek Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını andı.Büyükelçi Özoral, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan halkının 26 yıldır 613 kardeşinin acısıyla yaşadığını söyledi.

Yaralananların ve kaybolanların bu sayının dışında olduğunu belirten Özoral, "Biz Türkiye olarak bu acılı gününde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Yaşananlar sadece Azerbaycan'ı değil bütün Türk milletini hedef alan alçakça bir saldırıdır. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin artık adalet önüne çıkıp hesap verme vakti çoktan gelip geçmiştir. Bu çığlığımızı her sene daha da yüksek sesle duyurarak Hocalı'ya adaletin gelmesi için elimizden gelen çabayı harcamaya devam edeceğiz." dedi.