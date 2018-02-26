IŞİD'e katılan 16 Türk kadına idam cezası verildi

Irak mahkemesi tarafından alınan karara göre terör örgütü IŞİD’e üye oldukları gerekçesiyle 16 Türk kadın vatandaşa idam cezası verildi

Hakim Abdül Settar el Birkdar, “Bu kişilerin terör örgütü IŞİD’e bağlı oldukları ve bu isimlerin IŞİD unsurlarıyla evli olduklarını itiraf ettiklerinden sonra bu karara varıldı” açıklamasını yaptı. Birkdar, bu kişilerin IŞİD’in terör saldırılarında lojistik destek verdiği ve yardım ettiklerini de itiraf ettiğini duyurdu. Geçen hafta içinde Irak mahkemesi yakalanan bir Türk kadına daha idam cezası vermişti.