25/02/2018 15:14


Salih Müslim Prag'da gözaltına alındı

Salih Müslüm

Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski Eşbaşkanı Salih Müslim, Çek Cumhuriyetinde gözaltına alındı

Suriye'nin kuzeyindeki özerk bölgelerin yönetimi için farklı etnik grupların oluşturduğu çatı oluşum Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) yaptığı açıklamada Müslim'in Türkiye'nin yakalama kararı uyarınca gözaltına alındığını doğruladı.

TEV-DEM yaptığı açıklamada, "Bu yasa dışı eylemi kınıyoruz" dedi. Müslim TEV-DEM'in üyeleri arasında yer alıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel servislerinin geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla ilgili olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında Müslim hakkında yakalama kararı çıkarttı. Adalet Bakanlığı, Kasım 2016'da İnterpol'e başvurarak Müslim için kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.Merasim Sokak saldırısında 29 kişi yaşamını yitirmiş, 61 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) üstlenmişti.Müslim, iki hafta önce İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı "Terör Listesi"ne kırmızı sırada eklendi ve kendisinin bulunmasına yardımcı olanlara da 4 milyon TL ödül konuldu.

 

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