Britanya Türk Kadınları Derneği Dr Lee Clare’in sunumuyla Göbeklitepe’yi tanıttı

Britanya Türk Kadınları Derneği, (BTKD) Onursal Başkan Esra Bilgiç'in himayelerinde ülkemizin Şanlıurfa ilinde keşfedilen, inşası M.Ö. 10000 yılına uzanan dünyanın en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak kabul edilen Göbeklitepe’nin tanıtılması amacı ile Arkeolog Dr Lee Clare’in sunumuyla bir konferans gerçekleştirdi

Başkan Maviş Fuchs şunları söyledi: “BTKD Onursal Başkan Esra Bilgiç Hanımefendi, Sn KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran Hanımefendi, Sn KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar Hanımefendi, Sn Muavin Konsolos Gülcan Ökçün Hanımefendi, Sn KKTC Basın Ataşesi İsmet Ramiz Hanımefendi, Sn Selva Işık Hanımefendi, Sn Deniz Ergin Hanımefendi, Sn ÇAP Başkanı Servet Hassan Hanımefendi, Sn Kültür ve Tanıtma Müşaviri Taner Beyoğlu Beyefendi başta olmak üzere destek olan, yanımızda olan tüm üye ve dostlarımıza sonsuz teşekkür ederiz.”