24/02/2018 07:39


Suriye'de 'insani ateşkes' tasarısı için yapılacak oylama ertelendi

insani ateşkes

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye'de bir ay "insani ateşkes" talep etmişti. Fakat, uzlaşma sağlanamadığı için oylama ileri bir tarihe ertelendi

İsveç ile BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan tasarının oylanması kapalı kapılar ardında tüm gün süren pazarlıklar nedeniyle birkaç kez tehir edildi.

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour Al-Otaibi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''şimdiye kadar bir uzlaşı sağlanamadığını'', görüşmelerin devam ettiğini ve tasarıyı bugün yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) oylamaya sunmayı planladıklarını söyledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'yı oylamayı geciktirmekle suçlayarak, ''Güvenlik Konseyi oylama üzerinde uzlaşana dek kaç insan daha ölecek? Suriye halkı bekleyemez.'' ifadelerini kullandı.

Tasarı, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki 700 kişinin tıbbi tahliyesi için bir ay insani ateşkes talep ediyor.

İnsani ateşkesin ülke genelini kapsadığı belirtilen tasarıda, özellikle rejimin kuşatması altında olan insani durumun ''alarm verdiği'' Doğu Guta dahil 4 bölgede kuşatmanın kaldırılması ve tüm askeri operasyonların durdurulması isteniyor.

"Üzerinde uzlaşmaya varılamadığını", bu haliyle desteklemeyeceklerini ve bazı değişiklikler önerdiklerini açıklayan Rusya'nın ise nasıl bir tutum sergileyeceği henüz bilinmiyor.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor. 


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