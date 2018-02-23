23/02/2018 07:49


UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesi çıkan olaylarda 1 polis hayatını kaybetti

Athletic Bilbao Spartak Moskova

UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao ile rakibi Spartak Moskova arasında oynanan mücadele öncesinde stat çevresinde çıkan olaylar sırasında kalp krizi geçiren bir polis hayatını kaybetti

Karşılaşmayı izlemek için Bilbao kentine gelen 200 kadar holigan maç öncesinde kenti birbirine katarken polisin önlemekte güçlük çektiği olaylar sırasında bir polis kalp krizi geçirdi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından derhal hastaneye kaldırılan polis memuru tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan olayların ardından İspanyol basını Bilbao polisinin en az beş holiganı gözaltına aldığı bilgisini geçti. UEFA’nın konuyla ilgili herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu.

 

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