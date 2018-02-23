23/02/2018 07:29


Donald Trump öğretmenleri silahlandırma konusunda kararlı

donald trump

Beyaz Saray'da yerel yöneticilerle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yarı otomatik silahların tam otomatik olarak kullanılmasına yarayan aparatların yasaklanabileceği sinyalini verdi

Beyaz Saray'daki buluşma öncesi Twitter hesabından da konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trump, ülkedeki kitlesel silahlı saldırılarla mücadele etmek için yine silahla sağlanacak güvenlik tedbirlerine vurgu yaptı.

"Silah konusunda uzmanlaşmış" öğretmenler

Trump, "Silahtan arındırılmış bir okul, kötü insanlar için mıknatıs gibidir. Asla öğretmenlere silah verin demedim. Benim dediğim şey, askeri veya özel eğitim ile silah kullanımında uzmanlaşmış öğretmenlere gizli silah taşıma imkanının verilmesi üzerineydi." ifadelerini kullandı.

Bir okula yapılan silahlı bir saldırının ortalama 3 dakika, polisin ve ilk yardım ekiplerinin olay yerine intikalinin ise 5 ila 8 dakika sürdüğünü aktaran Trump, "İyi eğitilmiş, silah konusunda uzman öğretmenler ve eğitimciler, polis gelmeden önce sorunu daha hızlı çözerdi. Büyük bir caydırıcılık." değerlendirmesinde bulundu.


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