22/02/2018 15:25


İlkokulda silahlı saldırgan paniği yaşanıyor, yollar kapatıldı

brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bazı yollar güvenlik çemberine alındı. Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre bölgenin kapatılma nedeni bir silahlı saldırgan

Olayın, yaklaşık 350 öğrencinin okuduğu bir ilkokulda olmasından dolayı güvenlik güçlerinin bölgeye ayrı bir hassasiyetle yaklaştığı belirtildi. Görgü tanıkları bazı çatılara keskin nişancı yerleştirildiğini açıklarken, helikopterle de bölgenin kontrol altına alındığı kaydedildi. Reuters’ın geçtiği haberde olayın öğle yemeği saatlerinde başladığı ve kentin güneyindeki Forest’ta meydana geldiği belirtildi.


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