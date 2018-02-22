22/02/2018 12:36


Kadın sunucu doğumunu canlı yayında yaptı

Cassiday Proctor

ABD'nin St. Louis şehrindeki "The Arch" radyo kanalında program yapan Cassiday Proctor, doğumunu canlı yayında dinleyicilerine anlatarak gerçekleştirdi

Sezaryenle doğum yapan sunucu, hayatının bu özel anını canlı olarak dinleyicileriyle paylaştı.Bebeğin beklenenden 2 hafta önce doğduğunu dile getiren Proctor, "Hayatımın en heyecanlı gününü dinleyicilerimle paylaşmak olağanüstü bir deneyimdi." şeklinde konuştu.

3 kilo 300 gram doğan erkek bebeğin adı da dinleyicilerin katıldığı oylamayla belirlendi ve Jameson oldu.  Doğum iznine ayrılan Proctor'un, radyo programına geçici süre ara vereceği kaydedildi.

 

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