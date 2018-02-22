Tatil cennetinde feribot patladı çok sayıda yaralı var

Meksika'nın tatil beldesi Playa del Carmen'de feribotun patlaması sonucunda 25 kişinin yaralandığı öğrenildi

Olayda ilk belirlemelere göre olayda en az 25 kişi yaralandı. Yapılan açıklamada yaralanlar arasıdna 3 Kanadalı ve 2 de ABD’li olduğu açıklandı. Feribotun yan tarafında yaşanan patlama ile birlikte şarapnel parçalarının insanları yaraladığı belirtildi.

Yerel Quintana Roo Hoy gazetesinin internet sitesinde yayınlanan videoda, geminin yakınındaki araçlarda da maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, ABD’de üniversite öğrencileri arasında meşhur olan Bahar Tatili sırasında bölgede çok sayıda parti olduğunu açıklarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.