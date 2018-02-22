22/02/2018 12:10


Tatil cennetinde feribot patladı çok sayıda yaralı var

Playa del Carmen

Meksika'nın tatil beldesi Playa del Carmen'de feribotun patlaması sonucunda 25 kişinin yaralandığı öğrenildi

Olayda ilk belirlemelere göre olayda en az 25 kişi yaralandı. Yapılan açıklamada yaralanlar arasıdna 3 Kanadalı ve 2 de ABD’li olduğu açıklandı. Feribotun yan tarafında yaşanan patlama ile birlikte şarapnel parçalarının insanları yaraladığı belirtildi.

Yerel Quintana Roo Hoy gazetesinin internet sitesinde yayınlanan videoda, geminin yakınındaki araçlarda da maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, ABD’de üniversite öğrencileri arasında meşhur olan Bahar Tatili sırasında bölgede çok sayıda parti olduğunu açıklarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


arzu sheridan
Yeni Başlayanlar İçin Kars
arzu sheridan
Yeni Başlayanlar İçin Kars
arzu sheridan
Yeni Başlayanlar İçin Kars
mustafa oz
Adalet Bunun Neresinde
eser nisan yagmur
Kadın Sanatçılar Çocuk Gelinler İçin Tek Yürek Oluyor
İlgili Haberler
Cassiday Proctor

Kadın sunucu doğumunu canlı yayında yaptı

rusya

Rusya BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

Karadağ Büyükelçiliği

ABD'nin Karadağ Büyükelçiliği'ne patlayıcı bırakan kişi kendini öldürdü

donald trump

Trump öğretmenlerin silahlanmasını teklif etti

Son Dakika Haberleri
arzu sheridan

Yeni Başlayanlar İçin Kars

arzu sheridan

Yeni Başlayanlar İçin Kars

arzu sheridan

Yeni Başlayanlar İçin Kars

mustafa oz

Adalet Bunun Neresinde

 Yazarlarımız
eser nisan yagmur

Kadın Sanatçılar Çocuk Gelinler İçin Tek Yürek Oluyor

Londra'da,8 Mart Dünya Kadınlar Günü için, kadın sokak sanatçıları arasında hummalı bir çalışma var son günlerde.İlki 3 yıl önce düzenlenen Femme Fierce adlı festivalin 4. ...

Devam