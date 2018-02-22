ABD'nin Karadağ Büyükelçiliği'ne patlayıcı bırakan kişi kendini öldürdü

ABD'nin Karadağ Büyükelçiliği'nde patlama meydana geldiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre bir kişi patlayıcı maddeyi binaya bıraktıktan sonra kendisini öldürdü

Atılan patlayıcının büyük ihtimalle bir el bombası olduğu bildirilirken, olayda başka ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilmedi.ABD Büyükelçiliği ise bir güvenlik alarmı verirken, vatandaşlarına büyükelçilik binasından uzak durmalarını tavsiye etti.Patlamanın gece yarısı meydana geldiği bildirildi. Polisin olayı ve arkasında kimlerin olabileceğini araştırdığı açıklandı.630 bin nüfuslu Karadağ, 2006'da yapılan referandumun ardından bağımsız olmuştu.Oylamayla, eski Yugoslavya'dan arda kalan ülkelerle kurulan Sırbistan-Karadağ, kuruluşundan sadece üç yıl sonra dağılmıştı.