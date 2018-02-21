21/02/2018 08:29


Kuzey Kore ABD ile yapacağı görüşmeyi iptal etti

kuzey kore ve abd

Kış Olimpiyatları sırasında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Kuzey Koreli yetkililerin yapacağı görüşme Kuzey Kore tarafından iptal edildi

ABD tarafından yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı Pence ile içlerinde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşinin de bulunduğu heyetin yapacağı görüşmenin, Kuzey Kore tarafından son dakikada iptal edildiği duyuruldu. İptal kararının Mike Pence’in Kuzey Kore’yi insan hakları ihlalleri nedeniyle sert bir dille eleştirmesinin ardından geldiği ifade edildi.


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