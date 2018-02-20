Bomba iddia 'Donald Trump'ı garson kızla ilişkiye girerken gördüm'

İskoç girişimci Peter de Savary, 1992 yılında Donald Trump'ı garsonla cinsel ilişkiye girerken gördüğünü öne sürdü

73 yaşındaki İskoç girişimci ve gayrimenkul danışmanı Peter de Savary, 1985 yılında Florida’daki Palm Beach kentinde alacağı bir gayrimenkul için Trump ile iş yemeği için bir araya geldi. Girişimci Savary, görüşmeye eşi ile katılırken Donald Trump, 1992 yılındaki ilk eşi Ivana ile birlikte olmasına rağmen toplantıya tek başına katıldı.

'Garson kızla ilişkiye girdi'

Trump’ın garson kızla cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden Savary, “Toplantı sırasında Trump, telekonferans görüşmesi yapması gerektiğini söyleyip masadan ayrıldı. Trump masadan kalktıktan kısa bir süre sonra lavaboya gitmek için masadan kalktım. Lavaboya gittiğim sırada Trump’ın koridorda garson kız ile cinsel ilişkiye girerken gördüm” dedi.

'O benim planlarımı çaldı'

Savary, “Trump daha sonra tekrar masaya gelerek bana üzerinde çalıştığımız ortaklık için beraber çalışabileceğimi söyledi. Bende tüm planlarımı ona anlattım ama daha sonra ortaklık için kendisini aradığımda bana bu işini kendisinin tek başına yapacağını söyleyip planlarımı çaldı” dedi.