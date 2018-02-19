19/02/2018 12:24


Rusya ABD'ye rest çekti 'Derhal çekilin'

Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye Suriye'nin güneyinde yer alan El Tanf'taki güçlerini geri çekmesi yönünde çağrıda bulundu

Sputnik’te yer alan habere göre Lavrov, Valday Forumu’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin, Suriye’nin Ürdün sınırı yakınında koruması altına alıp etki alanına çevirdiği bölgede, bir mülteci kampının yer aldığını belirttti. Lavrov, Rusya’nın, bu kampın militanların yeni savaşçıları yanlarına çekebilmeleri için zemin hazırladığına inandığını kaydetti.

ABD’nin güçlerini bu bölgeden geri çekmesi gerektiğini söyleyen Lavrov, “Bu alan (etki alanı) derhal kapatılmalı. Ayrıca mülteci kampına insani yardımların ulaştırılmasına izin verilmeli” dedi.

Lavrov ayrıca, Rusya tarafındansa ‘gerilimi azaltma bölgesi’ olarak tanımlanan bu alanlarda şiddet olaylarının azaltılması için gösterilen çabaların şimdi Suriyeli olmayan tüm askeri güçlerin bu bölgeden çıkarılmasına yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

 

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