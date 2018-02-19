Ankara Anlaşması’nda sorun yok, devam ediyor

Londra’da faaliyet gösteren Kılıç & Kılıç Avukatlık firması yöneticilerinden Avukat Taçgül Kılıç’a Ankara Anlaşması başvurularını sorduk

Erkan Hoşafçı/Londra-İngiltere’nin başkenti Londra’da faaliyet gösteren Kılıç & Kılıç Avukatlık firması yöneticilerinden Avukat Taçgül Kılıç Ankara Anlaşması başvuruları devam ettiğini Türkiye ve İngiltere’den çok büyük telep olduğunu ifade etti.Avukat Taçgül Kılıç Ankara Antlaşması kapsamında serbest çalışma (Self Employed) vizesi 3 aşamalı bir süreçten oluşmakta olup ilk başvuruda bir yıllık vize verilmektedir dedi.

Avukat Taçgül Kılıç

Avukat Kılıç; Alım satım, Boşanma ,Yasal yardım, Kaza incinme davaları, Ankara Anlaşması, Göçmenlik davalarını firmayı açtığımızdan beri baktıkların davalar olduğunu söyledi. Konuşmasının devamında uzmanlık alanının Göçmenlik ve Ankara anlaşması olduğunu vurguladı.Ankara Anlaşmasında bir değişiklik olmadığı ve olduğu gibi devam ettiğini belirtti.Geçen sene aydoğdu davasıyla birlikte askıya alınan süresiz oturuma hak kazanan kişiler vizelerini aldığını sürecin devam ettiğini vurguladı.

Brexit ‘ten sonra Ankara Anlaşmasında ne gibi değişiklikler bekleniyor!

Avukat Taçgül Kılıç, Müzakere periyodu içerisinde olduklarını 29 Mart 2019 yılında İngiltere Avrupa Birliğinde ayrılma sürecine ( Brexit) gireceğini ve aralık 2020 yılında tamamen ayrılma olacağını belirtti.İngiltere’nin Ankara anlaşmasından önce maddi, ekonomi,serbest dolaşım,serbest ekonomide olup olmama konularını tartıştığını ve Ankara Anlaşması İngiltere’nin çok gündeminde olmadığını söyledi.

2019 Mart’tan sonra Ankara Anlaşması devam edenleri neler bekliyor?

İngiltere, 2019 Mart ayı Avrupa birliğinden çıkıp yeni bir açıklama ve düzenleme gelene kadar devem edecektir dedi.İngiltere Avrupa Birliğinden çıktından sonra Türkiye ve İngiltere arasında yeni bir düzenleme gelebilir.Ankara anlaşması devam edebilir veya sermaye limiti, olabilir. Ankara anlaşması devam edenlerin panik yapacağı hiçbir şey olmadığını vurguladı.2019 mart ayından sonra yeni başvurular olmayacağını belirtti.

Ankara Anlaşması olanlar nelere dikkat etmeli!

Yaptığınız işte home office ikna etmeniz çok önemli, Müvekkilimizin geçmiş eğitimine çok önem veriyoruz. Ve ona gore iş planı yaptıklarını vurguladı.konuşmasının devamında, Projelerini yürürlüğe koymaları gerektiğini para kazanıp fatura kesip 3 ile 5 ay sonra sigorta numarasına alsınlar.Bir sene boyunca yaptıkları işi kestiği faturalar masraflar ile vergilerinide ödeyip bilançonuzu gösterirseniz 3 yıl almanızda problem yaşamazsınız dedi.

Kaçak ve illegal yaşayanlar

Konuşmasının devamında Kılıç, Kaçak ve illegal yaşayan insanlar,Brexit sürecinde Avrupa vatandaşı olanların Oturum alma şansları olduğunu vurguladı.Göçmenlik konusunda her türlü davaya baktıklarını belirtti. Son olarak müvekkillerine Kılıç&Kılıç olarak uzmanlığa inanan firma olduklarını, Ankara Anlaşmasında bu işte ne kadar tecrübeli olduğuna bakılmalı diye belirtti.

Kılıç, Ev dükkan Alım sattım, Boşanma, Çocuk görme, yasaklama, aile davası, kaza incinme davaları göçmenlik ve Ankara Anlaşması Yargı İncelemesi’ne taşınan dosyalar konusunda yılların birikimine sahip olduklarını ve kendilerine başvuracak müvekkilere her türlü hukuki desteği sunmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Kılıç & Kılıç Avukatlık Bürosu

Konuyla ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler 0208 888 8341 ve 078 5211 7730 numaralı telefonları arayabilirler.Kılıç & Kılıç Avukatlık Bürosu’nun adresi: 307 West Green Road, N15 3PA, London. Email: [email protected]