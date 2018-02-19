19/02/2018 11:15


Tillerson'un çok konuşulan görüntüsüne Lübnan'dan ilk açıklama

Rex Tillerson

Lübnan ziyaretinde mevkidaşı Gebran Bassil ile birlikte basının karşısına çıkmayı bekleyen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson yalnız kalmış ve kameralar önünde dakikalarca yalnız beklemişti

Diplomaside, nezaket ve yapıcı bir iş birliği anlamına gelen ve iki liderin ya da mevkidaşın toplantı odasına birlikte gelmesine alışık olan uluslararası basın ise bu gelişmenin ardından, “Tillerson’a büyük şok” başlığıyla okuyucularına ve izleyicilerine aktarmıştı. Öyle ki Reuters’ın aktardığı fotoğraflarda Tillerson’ın önüne bir bardak su bile konmadığı dikkat çekmişti.

Bugün Lübnan’dan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Lübnan Devlet Başkanı Avn’ın basın danışmanı Refik Chlela konuyla ilgili ülkesini korudu. Chlela, “Tillerson beklenenden birkaç dakika erken geldi. Toplantı zamanında başladı” diyerek, ABD Dışişleri Bakanı’nın beklemesinin sebebinin bizzat kendisi olduğunu da dile getirdi.

 


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