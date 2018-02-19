19/02/2018 11:08


İsrail Nahda'da tarım arazilerini füzeyle vurdu

gazze saldırı

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki Refah kentindeki tarım arazilerine bomba yağdırdı

İsrail savaş uçakları, Refah kentinde tarım arazilerini vurdu. Nahda bölgesindeki arazilerin 10 füzeyle bombalandığı belirtilirken, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Ayrıca İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırılarında "Hamas'a ait altyapıların (tünellerin)" hedef alındığı öne sürüldü.

Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrail ordusunun yazılı açıklamasına dayandırdığı dünkü haberinde, Gazze'den atılan bir roketin ülkenin güneyindeki Sha'ar HaNegev Yahudi yerleşim birimine düştüğü, olayda can kaybı yaşanmadığı ifade edilmişti. Gazze'deki silahlı gruplardan olayın sorumluluğu üstlenen olmamıştı.


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