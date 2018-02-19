Meksika'nın güneyinde 5,9 şiddetinde deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından verilen son bilgiye göre Meksika'nın Oaxaca eyaletinin Santa Catarina Mechoacan bölgesinin 32 kilometre kuzeydoğusunda 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi
Yerin 40,2 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle hayatını kaybeden veya yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.Geçen hafta, merkez üssü Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin 2 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Meksika'da 19 Eylül 2017'de kaydedilen 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişi yaşamını yitirmişti.