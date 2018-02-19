19/02/2018 10:16


Meksika'nın güneyinde 5,9 şiddetinde deprem

deprem haberleri

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından verilen son bilgiye göre Meksika'nın Oaxaca eyaletinin Santa Catarina Mechoacan bölgesinin 32 kilometre kuzeydoğusunda 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi

Yerin 40,2 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle hayatını kaybeden veya yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.Geçen hafta, merkez üssü Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin 2 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Meksika'da 19 Eylül 2017'de kaydedilen 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişi yaşamını yitirmişti.


şenol güneş
Şenol Güneş'in Bayern Münih'e karşı ilk 11'i
sigara zararları
Günde içilen bir sigara ölüm riskini arttırıyor
kilic and kilic solicitors
Ankara Anlaşması’nda sorun yok, devam ediyor
mezzo bar londra
Haringey’in incisi Mezzo efsanesi geri döndü
Hakan Hatipoğlu
Hakan Hatipoğlu adaya veda mı ediyor
İlgili Haberler
kilic and kilic solicitors

Ankara Anlaşması’nda sorun yok, devam ediyor

Rex Tillerson

Tillerson'un çok konuşulan görüntüsüne Lübnan'dan ilk açıklama

gazze saldırı

İsrail Nahda'da tarım arazilerini füzeyle vurdu

uçak kazası

İran'da yolcu uçağı düştü kurtulan yok

Son Dakika Haberleri
şenol güneş

Şenol Güneş'in Bayern Münih'e karşı ilk 11'i

sigara zararları

Günde içilen bir sigara ölüm riskini arttırıyor

Hakan Hatipoğlu

Hakan Hatipoğlu adaya veda mı ediyor

mezzo bar londra

Haringey’in incisi Mezzo efsanesi geri döndü

 Yazarlarımız
Mustafa ÖZ

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Kim nerede hangi yetki sahibi olursa olsun ne gibi görev yapıyorsa, elinden geldiği kadar bu akan şehitlerimizin kanlarının durdurulması için elinden gelenin daha fazlasını yapmalıdır. ...

Devam