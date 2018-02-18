18/02/2018 10:38


İran'da yolcu uçağı düştü kurtulan yok

uçak kazası

Tahran'dan Yasuj'a uçan bir yolcu uçağı İsfehan yakınlarına düştü. Uçakta bulunan 66 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

İran basınında yer alan habere göre bir yolcu uçağı radardan kayboldu. İran Acil Durum Merkezi uçakta 66 kişi olduğunu açıkladı. Tahran'dan Yasuj'a giden uçağın Aseman Airlines şirketine ait olduğu bildirildi. Tasnim haber ajansı uçağın İsfehan yakınlarında Samirom bölgesinde düştüğünü aktarıyor.

Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uçağın Padena dağının yakınlarına düştüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin havalandığı gelen bilgiler arasında. Düşen uçağın 20 yıllık olduğu ifade ediliyor.

İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü uçağın dağlık bir alana düştüğünü bu yüzden ambulansların ulaşamadığını ancak bölgede helikopterlerin çalıştığını açıkladı.

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