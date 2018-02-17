17/02/2018 07:37


NATO'dan Türkiye-ABD arasındaki görüşmelere ilk yorum

Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve ABD arasındaki görüşmelere dair açıklama yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinden "memnuniyet duyduğunu" dile getiren Stoltenberg, ABD ve Türkiye'nin uzun süre DEAŞ'la mücadelede birlikte hareket ettiklerini anımsattı.

Stoltenberg, Türkiye'nin altyapısı, havaalanları, askeri üsleriyle DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede önemli rol üstlendiğini vurgulayarak, "Dün, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ABD ve Türkiye arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşmeleri olumlu karşılıyorum." dedi.

NATO'nun Irak'taki güvenlik güçlerinin eğitilmesi konusuna eğileceğini belirten Stoltenberg, "Irak, NATO müttefiki Türkiye'nin komşusu durumunda. Burada NATO komşu bölgelere istikrar sağlamak konusunda sorumluluk hissediyor." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO'nun geçmişte Afganistan'daki gibi büyük askeri operasyonlar düzenlediğini, bugün ise yerel unsurların eğitilmesi hususuna yöneldiğini vurguladı.

 


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