16/02/2018 14:22


Dışişleri Bakanlığı da doğruladı Deniz Yücel serbest bırakıldı

Almanya

Die Welt gazetesi bugün Türkiye'de tutuklu bulunan Deniz Yücel'in serbest bırakıldığını duyurmuştu

Alman Dışişleri Bakanlığı da tahliyeyi doğruladı. Bu arada Yücel hakkında iddianame de düzenlendi. Hakkında "Örgüt propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Yücel, mahkemenin iddianameyi kabulüyle tahliye edildi. Tahliye ile ilgili Almanya'dan ilk açıklama geldi. Alman Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer, bugün başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Yücel'in tahliye edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

 

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