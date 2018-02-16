Seçim Kampanyası Guruları Londra’da buluşuyor

23. Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği – EAPC Konferansı İngiltere'nin başkenti Londra'da 13-14 Mart tarihlerinde gerçekleşecek

34 farklı ülkedeki seçim kampanyası uzmanları, siyasi danışmanlar, kampanya yöneticileri, araştırmacılar, akademisyenler, halkla ilişkiler ve siyasetçilerin katılımı ile gerçekleşecek olan konferansın bu seneki teması “Kutuplaşma.” Temanın altında kutuplaşmanın yarattığı koşullarda siyasi iletişim ve kampanya yönetimi, belirli sosyoekonomik faktörler üzerindeki etkisi tartışılacak. Konferansta ABD, İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, Rusya, İrlanda, Avusturya ve Türkiye gibi ülkelerde yakın zamanda yapılmış olan seçimler ve yaklaşan seçimler tartışılacak.

Avrupalı siyasilerden konferansa yoğun ilgi

Konferansa hem merkez sağdan, hem de merkez soldan önemli Avrupalı siyasetçiler ve siyasi danışmanlar katılıyor. Örneğin Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgo Papandreau konferansın açılış konuşmasını yapacak. Ayrıca İngiliz siyasetçiler Stephan Dorrell, Barones Anne Caroline, Nigel Griffits, Patrick Heneghan gibi önemli isimler başta olmak üzere çeşitli Avrupalı siyasetçiler, gazeteciler ve akademisyenler konferansta sunumlar yapacak. Rusya’da önümüzdeki ay yapılacak olan başkanlık seçimlerinde farklı adayların kampanyalarını yöneten önemli isimler de konferansta temsil edilecekler.

Kapital Media London tarafından organize edilen konferansa ülkemizden ise Dr. Selin Sayek Böke keynote konuşmacı olarak katılıyor. Ayrıca Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar Türkiye’deki Mülteciler Sorunu konusunda bir sunum yapacak. Türkiye siyasi danışmanlar Necati Özkan ve Mehmet Ural ise konuşmacı olarak katılacaklar.

Gündemde yeni kampanya teknolojileri ve trendler de var

Son dönemde sürpriz başarılara imza atmış Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Jeremy Corbyn ve Sadık Khan gibi siyasi liderlerin dijital kampanya yöneticileri ile Brexit kampanyasının dijital kampanya yöneticileri EAPC Londra konferansına damga vuracaklar. Dijital dünyada, data kullanımından, toplum yönetimine kadar son dönemin ve yakın geleceğin teknolojileri ve trendleri konferansın önemli gündem maddeleri olacak.

Yılın en başarılı seçim kampanyalarına Polaris Ödülleri verilecek

23. EAPC Konferansının sonunda 14 Mart akşamı yapılacak olan Polaris Ödülleri töreninde ise Avrupa’dan ve tüm dünyadan seçim kampanyaları, kamusal kampanyalar ve halkla ilişkiler kampanyaları arasından eçilen sahiplerini bulacak. Global çapta tüm siyasi kampanyaların katılımına açık olan ödül, 28 Şubat tarihine kadar başvuruları kabul ediyor. Başvuran kampanyalar 20 kişilik bir uluslararası jürinin değerlendirmesine sunulacak.

23. EAPC Konferansı ve Polaris Ödülleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.eapcevents.com adresinden ulaşılabilir.